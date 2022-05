Nexi: nel I trimestre accelerano volumi e performance, confermata guidance 2022

Redazione Finanza 12 maggio 2022 - 14:40

MILANO (Finanza.com)

Accelerazione della performance e dei volumi per Nexi. In particolare, in Italia i volumi delle transazioni di acquisto con carte hanno registrato una crescita a doppia cifra rispetto all’anno scorso, raggiungendo +38% ad aprile, trainati da una veloce ripresa dei consumi ad alto impatto (+162%).In termini di risultati, Nexi ha riportato nel primo trimestre dell'anno ricavi pari a 712,6 milioni, in aumento del 7,1% rispetto al corrispondente periodo del 2021, con una accelerazione dei volumi in tutte le geografie. L’Ebitda si è attestato a 307,5 milioni, in rialzo del 17,4%.Alla luce di questa performance, Nexi ha confermato la guidance 2022 che prevede una crescita dei ricavi tra il 7 e il 9 per cento e una crescita dell’Ebitda tra +13% e +16% su base annua. Ha inoltre fatto sapere che il percorso d’integrazione per la creazione della PayTech leader in Europa prosegue secondo i piani con circa 100 milioni di sinergie cash confermate per il 2022.