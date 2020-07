Nexi: nel I semestre ricavi -6% ma evidente recupero transazioni con carta negli ultimi mesi

Valeria Panigada 30 luglio 2020 - 14:36

MILANO (Finanza.com)

Nexi ha riportato nel primo semestre dell'anno ricavi pari a 478,7 milioni, in calo del 6,3% rispetto all'anno prima (incluso il contributo del merchant book di Intesa), e pari a 427,7 milioni, in calo dell’8,5% su base standalone. Il valore delle transazioni è stato pari a 186 miliardi,-16,9% a causa del Covid. In particolare, dopo aver registrato un diminuzione pari a circa -50% a seguito delle misure imposte durante il lockdown nel picco dell’emergenza sanitaria, nella parte finale del semestre Nexi evidenzia un deciso recupero su tutte le categorie. L’utile di pertinenza normalizzato è pari a 101,2 milioni, in calo del 14%.Come già annunciato lo scorso aprile, Nexi ha sospeso la guidance finanziaria, considerato l’attuale contesto in continua evoluzione e l’inevitabile incertezza sulla conseguente velocità della ripresa. Tuttavia, alla luce del nuovo contesto di mercato delineatosi negli ultimi mesi, è possibile osservare un’evoluzione nei comportamenti e abitudini dei consumatori che conferma il sottostante trend di crescita strutturale dei pagamenti digitali nel Paese, mostrando i primi segnali di una possibile accelerazione. In questo contesto, Nexi ha già intensificato le iniziative di innovazione già avviate, come ad esempio nel digitale e nell’e-commerce.