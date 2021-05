Mps chiude I trimestre in utile per 119 mln, ricavi in crescita del 13%

Valeria Panigada 6 maggio 2021 - 16:42

MILANO (Finanza.com)

Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps) ha chiuso il primo trimestre dell'anno in utile. Il risultato netto è positivo per 119 milioni di euro, contro una perdita di 239 milioni conseguita nello stesso periodo del 2020. A fine marzo l'istituto senese ha realizzato ricavi per 824 milioni di euro, in crescita del 12,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le commissioni nette risultano in crescita (+0,6% a 372 mln) principalmente per i maggiori proventi sulla gestione del risparmio, in particolare sul collocamento prodotti. In peggioramento, invece, gli altri proventi/oneri di gestione. Il margine di interesse è risultato pari a 280 mln di euro, in riduzione del 14,5% rispetto allo stesso periodo del 2020. Per quanto riguarda i coefficienti patrimoniali, il Common Equity Tier 1 Ratio si è attestato al 12,2% (rispetto al 12,1% di fine 2020) ed il Total Capital Ratio è risultato pari a 15,9%, che si confronta con il valore del 15,8% registrato a fine dicembre 2020.