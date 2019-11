Mondadori: ricavi stabili nei 9 mesi, utile pari a 23,1 mln

Daniela La Cava 13 novembre 2019 - 15:21

MILANO (Finanza.com)

Nei primi 9 mesi del 2019 Mondadori ha registrato ricavi stabili a 658,9 milioni di euro e un risultato netto di gruppo di 23,1 milioni rispetto alla perdita di 181,5 milioni al 30 settembre 2018, che includeva l’impatto dell’adeguamento al fair value di Mondadori France pari a circa -200 milioni. Nel periodo gennaio-settembre il gruppo editoriale ha visto l'Ebitda adjusted (ante Ifrs 16) attestarsi a 71,3 milioni e il risultato netto delle attività in continuità rettificato salire del 60% a 25,4 milioni."Gli obiettivi operativi per l’esercizio 2019, a perimetro attuale, consentono di confermare a livello consolidato ricavi in leggera contrazione (stabili a livello omogeneo) e un Ebitda adjusted no Ifrs 16 in crescita single digit rispetto al 2018", precisa Mondadori in una nota indicando che il cash flow ordinario dell’esercizio 2019 è atteso intorno a 45 milioni, creando le condizioni per la distribuzione di un dividendo nel 2020.