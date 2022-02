Moncler: ricavi oltre attese nel 2021, utile sale a 411,4 milioni

Redazione Finanza 25 febbraio 2022 - 09:42

MILANO (Finanza.com)

Movimenti positivi in Borsa per Moncler che sale di oltre l'1% a 52,7 euro all'indomani dei risultati finanziari. Stando ai risultati preliminari diffusi ieri sera a mercati chiusi il gruppo Moncler ha archiviato il 2021 con un utile netto di 411,4 milioni di euro contro i 300,4 milioni del 2020 e i 358,7 milioni dell'esercizio 2019, mentre i ricavi sono cresciuti del 42% a 2,05 miliardi (consensus Bloomberg a 1,99 miliardi). Nel solo quarto trimestre i ricavi si sono attestati a 868,9 milioni (+40% rispetto al quarto trimestre 2019), battendo il consensus Bloomberg che indicava 800 milioni.Il consiglio di amministrazione ha inoltre approvato la proposta di distribuzione di utili pri a un dividendo du 0,60 euro per azione.