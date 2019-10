Moncler: ricavi in crescita oltre le attese nonostante scontri Hong Kong

Valeria Panigada 25 ottobre 2019 - 08:20

MILANO (Finanza.com)

Moncler ha archiviato i primi nove mesi dell'anno con una crescita a doppia cifra dei ricavi nonostante gli scontri a Hong Kong, che ha condizionato la performance in questo importante mercato. Nel dettaglio, i ricavi sono saliti del 14% a 995,3 milioni (+12% a tassi di cambio costanti), facendo meglio dei 990 milioni stimati dagli analisti (consensus Reuters). Il fatturato in Asia ha continuato a guidare la crescita, registrando un +15%, grazie al contributo di Giappone, Cina e Corea e nonostante i risultati negativi di Hong Kong. In Italia le vendite sono salite del 6% nei primi nove mesi e del 4% nel solo terzo trimestre.