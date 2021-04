Moncler: nel I trimestre vendite in rialzo del 21%, grazie soprattutto alla performance in Asia

Valeria Panigada 23 aprile 2021 - 08:04

MILANO (Finanza.com)

Moncler ha visto nel primo trimestre dell'anno le vendite salire del 21% a tassi di cambio costanti (+18% a tassi di cambio corrente) rispetto al corrispondente periodo del 2020, battendo leggermente le aspettative degli analisti, grazie a una forte crescita in Asia e segnali di ripresa nel Nord America. Il gruppo dei piumini ha riportato a fine marzo ricavi pari a 365,5 milioni di euro, contro i 361 milioni attesi dagli analisti. A sostenere il risultato la performance in Asia, dove le vendite sono aumentate del 53% grazie alla forte domanda in Cina e Corea. Bene anche in America, dove si è evidenziato un +34%.