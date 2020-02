Moncler: conti 2019 in crescita, utile sale a 361,5 mln

Daniela La Cava 11 febbraio 2020 - 08:47

MILANO (Finanza.com)

Per Moncler il 2019 si chiude con ricavi e utili in crescita. Nel dettaglio, il gruppo dei piumini guidato da Remo Ruffini ha fatto sapere di avere archiviato l'esercizio 2019 con un fatturato in aumento del 13% a 1,627 miliardi di euro (+15% a tassi di cambio correnti), con una crescita a doppia cifra anche nel quarto trimestre. Positivo anche l'Ebitda adjusted che è salito a 574,8 milioni dai 500,2 milioni dell'esercizio 2018, con l'Ebit che è aumentato del 15% a 475,4 milioni. Nell'esercizio 2019 l'utile netto di Moncler si è attestato a 361,5 milioni in rialzo del 9% rispetto ai 332,4 milioni del 2018.Il consiglio di amministrazione di Moncler intende proporre un dividendo di 0,55 euro, pari a complessivi 138,8 milioni di euro.