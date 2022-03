MeglioQuesto: crescita a doppia cifra di ricavi ed Ebitda nel 2021

simone borghi 31 marzo 2022 - 10:20

MILANO (Finanza.com)

MeglioQuesto ha chiuso l'esercizio 2021 con ricavi pari a 61,4 milioni di euro, in crescita del 28% su base annua.L'Ebitda si attesta a 10,6 milioni, +58% rispetto al 31 dicembre 2020; l’EBITDA margin si attesta al 16,9%, in incremento rispetto al valore pari al 13,6%.L'Ebit è pari a 8 milioni in crescita del 93,2% rispetto al 31 dicembre 2020.L’Utile Netto si attesta a 3,8 milioni, +125,5% rispetto al 31 dicembre 2020.La Posizione Finanziaria Netta è pari a circa 6,1 milioni di euro; il significativo miglioramento rispetto al 31 dicembre 2020 (17,4 mln) è imputabile prevalentemente ai flussi finanziari derivanti dalle movimentazioni di Patrimonio Netto per effetto dell’operazione di IPO sul mercato Euronext Growth Milano (in precedenza AIM Italia)."Il 2022 rappresenta un anno di veloce trasformazione per il nostro settore, che raccogliamo come un’ulteriore opportunità di crescita. Le operazioni straordinarie concluse, coerentemente con la strategia rappresentata in IPO, abilitano MeglioQuesto a proporsi come primo operatore Phygital Analytic nel settore della customer experience”, ha commentato l'ad Felice Saladini.