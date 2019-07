Mediobanca: utile netto rettificato sale dell'8% a 860 mln di euro nell'esercizio 2018/2019

Daniela La Cava 31 luglio 2019 - 13:06

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Mediobanca ha approvato i risultati finanziari per l'esercizio 2018/2019 che vedono l'utile netto rettificato salire dell'8% a 860 milioni di euro e l'utile operativo segnare un rialzo dell'8% a 1,1 miliardi e i ricavi avanzare del 4% a 2,5 miliardi "grazie alla forte attività commerciale", si legge in una nota del gruppo bancario guidato da Alberto Nagel. L'utile netto di bilancio è invece sceso a 823 milioni (-5%) per assenza di proventi straordinari. Nel periodo in esame il margine di interesse è cresciuto del 2,7% a 1,4 miliardi e le commissioni nette sono calate lievemente da 622,2 a 611,2 milioni (-1,8%).Redditività in crescita, con un Rote rettificato al 10,2% contro il 9,5% nel 2018 e un Cet1 stabile al 14,1 per cento.