Mediobanca: ricavi in aumento grazie a commissioni, confermato payout del 70%

Valeria Panigada 11 maggio 2021 - 14:33

MILANO (Finanza.com)

Madiobanca ha riportato un aumento dei ricavi che nei primi nove mesi dell'esercizio fiscale risultano pari a 1,96 miliardi, in aumento del 3% rispetto al corrispondente periodo del 2020, e nel terzo trimestre pari a 663 milioni, in rialzo del 14%. Record di commissioni nette che nei primi nove mesi sono salite del 17% ricoprendo circa un terzo dei ricavi, mentre nel trimestre hanno confermato il buon andamento attestandosi a 188 milioni. Bene anche i ricavi da trading, in ulteriore crescita nel terzo trimestre (a 65 milioni) per l’andamento positivo dei mercati. L'utile netto è in crescita del 9% a 604 milioni, di cui 193 milioni nell’ultimo trimestre).Alla luce di questa performance, Mediobanca conferma l’indicazione di un payout del 70% subordinato alla rimozione della raccomandazione Bce in vigore fino al 30 settembre: "la proposta di un dividendo per l’esercizio corrente sarà quindi formulata nei tempi idonei per essere sottopostaall’approvazione dell’assemblea prevista entro la fine di ottobre, fanno sapere dalla banca.