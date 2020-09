Mediaset in rosso per 18,9 mln nel I semestre, previsto miglioramento nel II semestre

Valeria Panigada 9 settembre 2020 - 09:13

MILANO (Finanza.com)

Mediaset ha archiviato il primo semestre dell'anno in rosso per 18,9 milioni di euro, soffrendo delle conseguenze legate al lockdown per il coronavirus. Il risultato negativo si confronta con un utile di 102,7 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente. I ricavi sono scesi, passando da 1,48 a 1,17 miliardi, a causa del calo generale dei ricavi pubblicitari televisivi lordi."Dopo i primi due mesi di esercizio caratterizzati da un andamento nettamente positivo, i mesi successivi hanno accusato il forte rallentamento della raccolta pubblicitaria sia in Italia che in Spagna a seguito delle misure restrittive di lock-down, misure progressivamente allentate solo a partire dalla seconda parte del mese di maggio in Italia e dal 21 giugno in Spagna", spiegano da Mediaset.Segnali positivi giungono invece dagli ascolti tv che nel periodo di lockdown in Italia sono cresciuti con picchi del 50% rispetto all’analogo periodo del 2019. "Anche nei primi sei mesi 2020 le reti Mediaset confermano la netta leadership sul target commerciale sia in Italia sia in Spagna in tutte le fasce orarie", precisa il gruppo di Cologno Monzese. In Italia, Mediaset ha ottenuto il 34,5% di share nelle 24 ore.Per quanto riguarda il futuro, Mediaset rimane positiva. "Qualora nelle prossime settimane le condizioni dell’emergenza sanitaria non richiedessero ulteriori misure restrittive e si verificasse l’atteso consolidamento della situazione economica generale, i risultati economici del gruppo nel secondo semestre dovrebbero gradualmente migliorare rispetto a quelli dei primi sei mesi dell’esercizio".