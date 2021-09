Mediaset festeggia in Borsa ritorno all'utile, titolo sale del 3%

Daniela La Cava 15 settembre 2021 - 09:29

MILANO (Finanza.com)

Avvio di giornata in rialzo per Mediaset a Piazza Affari, dove guadagna oltre il 3% dopo la pubblicazione della semestrale. Il gruppo di Cologno Monzese ha annunciato stamattina i risultati del primo semestre 2021 che mostrano un utile netto di 226,7 milioni di euro rispetto alla perdita di 18,9 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente. Un dato migliore rispetto anche a quello del primo semestre 2019 pari a 102,7 milioni. Il dato 2021, spiega la nota, comprende due elementi straordinari: la plusvalenza generata nel secondo trimestre 2021 dalla partecipata al 40% EI Towers (attraverso la cessione di Towertel) e i dividendi frutto della partecipazione in ProsiebenSat1. Ma anche escludendo queste due ultime componenti il risultato netto 2021 si conferma superiore a quello 2019. In termini di fatturato il primo semestre dell'anno si è chiuso a 1.387,2 milioni di euro rispetto ai 1.166,4 milioni dello stesso periodo del 2020. In Italia, i ricavi si attestano a 963,7 milioni a fronte dei 791,3 milioni del primo semestre precedente. In Spagna sono stati registrati ricavi per 423,6 milioni di euro rispetto ai 375,1 milioni dello stesso periodo del 2020.