Leonardo: titolo in deciso rialzo sostenuto dai conti. Guidance 2021 confermata

Valeria Panigada 30 luglio 2021 - 10:44

MILANO (Finanza.com)

Deciso rialzo del titolo Leonardo a Piazza Affari. In una seduta fiacca sul listino milanese, l'azione del gruppo della difesa si mette in evidenza muovendosi in controtendenza con un progresso di 2 punti percentuali in area 6,7 euro. Ieri sera a mercato chiuso Leonardo ha snocciolato i conti del primo semestre chiuso con ordini e ricavi in crescita e una solida performance industriale. Nel dettaglio, i ricavi sono aumentati del 7,9% a 6,3 miliardi di euro, trainati dall’andamento dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza e degli Elicotteri. Gli ordini si sono attestati a 6,7 miliardi (+9,5%). L'Ebit, pari a 347 milioni, ha evidenziato un rilevante incremento (+53%). Alla luce di questa performance, Leonardo ha confermato la guidance 2021 che prevede ricavi compresi tra 13,8 e 14,3 miliardi e ordini di circa 14 miliardi. “Confermiamo la Guidance 2021 – ha concluso Alessandro Profumo, amministratore delegato del gruppo -. I solidi fondamentali di Leonardo ci permettono di guardare con fiducia alla nostra capacità di creare valore per tutti i nostri stakeholder in maniera sostenibile nel medio-lungo periodo".