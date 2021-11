Leonardo: ricavi salgono del 6% a 9,6 mld nei 9 mesi

Daniela La Cava 5 novembre 2021 - 08:34

MILANO (Finanza.com)

Leonardo ha annunciato di avere chiuso i primi 9 mesi del 2021 con ricavi in crescita del 6% a 9,6 miliardi di euro e ordini in rialzo a 9.266 milioni (con un portafoglio ordini di 35,2 miliardi). Nel periodo in esame l'Ebita si è attestato a 607 milioni (+22,1%) e l'Ebit è stato pari a 445 milioni e presenta, rispetto ai primi nove mesi del 2020, un significativo incremento (13%) "continuando a registrare – seppure in misura inferiore - oneri legati all’allineamento alle indicazioni Governative in materia di Covid-19 anche a tutela della salute dei lavoratori". Il risultato netto è invece salito del 67,2% a 229 milioni."I risultati dei primi nove mesi del 2021 consolidano la ripresa del percorso di crescita e aumento di redditività formulate in sede di bilancio al 31 dicembre 2020, evidenziando per il 2021 un progressivo e continuo miglioramento della performance industriale del gruppo - si legge nella nota dell'ex Finmeccanica -. I volumi di nuovi ordinativi continuano ad attestarsi su ottimi livelli, a conferma del buon posizionamento competitivo dei prodotti e soluzioni del gruppo, con Ricavi in crescita in tutte le principali aree di business".