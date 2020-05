Leonardo: perdita da 59 mln nel primo trimestre, ordini salgono dl 36%

Daniela La Cava 8 maggio 2020 - 07:56

MILANO (Finanza.com)

Trimestre in rosso per Leonardo che vede però gli ordini salire di quasi il 36%. L'ex Finmeccanica ha annunciato ieri sera, dopo la chiusura di Piazza Affari, i risultati del primo trimestre 2020 che vedono un rosso di 59 milioni di euro e l'Ebita a 41 milioni "presenta, rispetto al primo trimestre del 2019, un decremento di 122 milioni dovuto agli effetti legati al Covid-19", spiega la società. In calo anche i ricavi che si sono attestati a 2.591 milioni di euro (-4,9% a/a), principalmente riconducibile ai rallentamenti registrati negli elicotteri ed in particolare alle minori consegne attribuibili sempre all'effetto Covid. Tra le voci positive quella ordini pari a 3.421 milioni di euro rispetto ai 2.518 milioni dei primi tre mesi del 2019, mostrando un incremento pari al 35,9%, "dovuto principalmente agli elicotteri e, in misura inferiore, all’aeronautica".Presentando i risultati trimestrali il gruppo guidato da Alessandro Profumo ha precisato che "non sono ancora quantificabili gli impatti del coronavirus nel 2020" e per questa ragione ha deciso di "sospendere la guidance per l'anno in corso". La forte riduzione del traffico aereo avrà un impatto sulla quota civile del business (Aerostrutture, Atr ed Elicotteri civili), mentre i mercati militare e governativo sono più̀ resilienti. Continuo focus sull'esecuzione del piano Industriale e piena fiducia nei fondamentali di medio-lungo periodo.