Leonardo: nel I trimestre ricavi in rialzo grazie al business governativo e militare, confermata guidance 2021

Valeria Panigada 6 maggio 2021 - 18:08

MILANO (Finanza.com)

In un contesto ancora caratterizzato dalla pandemia, il business governativo e militare sostiene l'attività di Leonardo, che nel primo trimestre dell'anno riporta ricavi pari a 2,79 miliardi di euro, in rialzo del 7,7% rispetto all'anno prima. L'Ebita è balzato in avanti del +132% a 95 milioni, con un sensibile incremento in tutti i settori di business ad eccezione della componente civile e in particolare della divisione Aerostrutture, che risente delle difficoltà associate al calo dei volumi. L'Ebit ha mostrato un +150% attestandosi a 75 milioni, nonostante l’incidenza dei costi che il gruppo sta ancora sostenendo per l’allineamento alle indicazioni governative in materia di Covid. Infine, il risultato netto ordinario è stato negativo per 2 milioni, ma in miglioramento rispetto alla perdita di 59 milioni dell'anno prima.“I risultati del primo trimestre 2021 – sottolinea Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo – sono in linea con le aspettative definite recentemente con la guidance 2021. Abbiamo registrato un buon livello di ordini e il portafoglio ordini consistente ha sostenuto la crescita dei ricavi. La solidità del settore militare e governativo mitiga gli effetti della pandemia nel settore civile".Alla luce di questi risultati, Leonardo ha confermato la guidance per il 2021 formulata lo scorso dicembre, secondo cui i ricavi saranno compresi tra i 13,8 e i 14,3 miliardi di euro, mentre l'Ebita è visto nel range 1.075-1.125 milioni di euro.