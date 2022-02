JONIX: ricavi toccano 6,8 mln nel 2021 (+27%), estero +382%

simone borghi 10 febbraio 2022 - 09:39

MILANO (Finanza.com)

JONIX ha chiuso il 2021 con ricavi gestionali, non sottoposti a revisione contabile, pari a 6,8 milioni di euro, in crescita di circa il 27% rispetto al 2020.La società specializzata nella tecnologia NTP per la sanitizzazione dell’aria indoor ha siglato importanti accordi nel corso dell’esercizio che hanno favorito il posizionamento all’estero, che evidenzia un contributo significativo con ricavi pari a 4,1 milioni di euro (60% del totale), in crescita del 382% rispetto al 2020 con ottime performance su Hong Kong, Singapore, Vietnam e Cina.Il 2021 registra una significativa crescita dei volumi di vendita del canale Commerciale e Industriale rispetto alla clientela tradizionale che ha caratterizzato il business nel corso dell’esercizio precedente, con ricavi pari a 4,3 milioni di euro (63% del totale), in incremento del 161% rispetto a 1,6 milioni di euro nel 2020.