Italgas: utile netto rettificato sale a 273,6 mln nei 9 mesi

Daniela La Cava 27 ottobre 2021 - 08:44

MILANO (Finanza.com)

Italgas ha annunciato di avere chiuso i primi 9 mesi del 2021 con un utile netto rettificato con un rialzo del 10,5% a 273,6 milioni di euro. I ricavi hanno mostrato una crescita del 2,8% a 1.005,7 milioni, mentre il margine operativo lordo è salito del 4,9% a 749 milioni. Nel periodo in esame Italgas ha registrato una crescita del 7,3% a 430,6 milioni, insieme agli investimenti tecnici in rialzo del 10,3% a 612,6 milioni. Nei primi nove mesi del 2021 sono stati posati circa 545 km di nuove condotte, di cui 62 km in Sardegna dove la realizzazione di nuove reti completamente digitali è proseguita, avendo raggiunto circa 900 km complessivi su un totale da realizzare di circa 1.100 km.