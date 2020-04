Italgas: ricavi trimestrali salgono del 5,2% nel primo trimestre, cala a 74,9 mln l'utile

Daniela La Cava 29 aprile 2020 - 13:00

MILANO (Finanza.com)

Per Italgas il primo trimestre del 2020 si è chiuso con ricavi totali in crescita del 5,2% a 327,1 milioni di euro, un Ebitda in salita del 3,7% a 227,3 milioni ma con un utile netto che è scivolato del 13,2% a 74,9 milioni di euro.Nella nota odierna il gruppo ha precisato che "con riferimento agli impatti, anche potenziali, sui ricavi, costi, investimenti e flussi di cassa attesi derivanti dalle limitazioni imposte dall’Emergenza Coronavirus, la società, ad oggi, non rileva evidenze tali da prevedere significativi effetti negativi sui risultati 2020". Italgas ha inoltre segnalato che " ad oggi non è in grado di stimare eventuali effetti negativi materiali sulle prospettive economico, finanziarie e patrimoniali degli anni successivi qualora la situazione dovesse prolungarsi significativamente".