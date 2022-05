Italgas: +9,5% per utile netto adj. primo trimestre 2022, ricavi salgono a 354 mln

Redazione Finanza 2 maggio 2022 - 14:42

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Italgas ha approvato i risultati consolidati del primo trimestre 2022 che vedono l'utile netto adjusted attribuibile al gruppo pari a 88,9 milioni di euro (+9,5%), i ricavi totali per 354 milioni (+6,2%), il margine operativo lordo (Ebitda) di 250 milioni (+6,7%) e l'utile operativo (Ebit) per 141,9 milioni (+9,2%)."I positivi risultati del primo trimestre 2022 ci permettono di inaugurare il nuovo mandato in piena continuità con quelli che lo hanno preceduto, all’insegna della crescita costante di tutti i principali indicatori economici. Un risultato ancora più rilevante alla luce di un contesto socioeconomico condizionato dal forte rialzo dei prezzi sul mercato dell’energia, i cui effetti sono stati ulteriormente acuiti dal conflitto russo-ucraino in corso", ha commentato Paolo Gallo, amministratore delegato di Italgas.