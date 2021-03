Isagro: conti 2020 confermano percorso di rilancio gestionale e svolta finanziaria

simone borghi 17 marzo 2021 - 09:51

MILANO (Finanza.com)

Isagro ha chiuso l'esercizio 2020 con ricavi da Agrofarmaci e Servizi in rialzo del 5% su base annua a 110,3 milioni. L'EBITDA esclusi i Proventi straordinari è tornato positivo e pari a 3,8 milioni (-2,6 milioni nel 2019 che includevano 3,1 milioni di proventi non ricorrenti da Accordi di M/L, attività discontinuata nel 2020).L'EBITDA consolidato è positivo per 34,1 milioni (rispetto al valore negativo di 2,6 milioni del 2019), grazie alla plusvalenza realizzata con la cessione del Fluindapyr a ottobre 2020.L'utile netto si attesta a 16,2 milioni (rispetto alla perdita di 13,9 milioni del 2019).La Posizione Finanziaria Netta presenta una cassa netta pari a 21,4 milioni (rispetto alla PFN a debito di 34,4 milioni del 31 dicembre 2019), con un rapporto debt/equity di -0,20.