Intesa Sanpaolo: utile vola a 1,22 miliardi nel 2° trimestre, battute le attese

Titta Ferraro 31 luglio 2019 - 14:07

MILANO (Finanza.com)

Profitti in crescita e oltre le attese Intesa Sanpaolo. L'utile netto risulta in crescita a 1.216 milioni di euro nel secondo trimestre 2019, +15,8% rispetto a 1.050 milioni nel primo trimestre 2019 e +31% rispetto a 927 milioni del secondo trimestre 2018. Il consensus Bloomberg era fermo a 908 mln di euro.Gli interessi netti sono pari a 1.761 milioni di euro, in aumento dello 0,3% rispetto ai 1.756 milioni del primo trimestre 2019 e in diminuzione del 4,2% rispetto ai 1.838 milioni del secondo trimestre 2018. Il consensus era 1,77 mld. Il risultato corrente lordo risulta in aumento dell'1,6% rispetto al primo trimestre 2019 e del 2,1% rispetto al primo semestre 2018; La redditività operativa è in crescita rispetto al primo trimestre 2019: proventi operativi netti +6,6% e risultato della gestione operativa +10,3%; i costi operativi in diminuzione del 3,2% rispetto al primo semestre 2018; il cost/income si attesta al 49,3% nel primo semestre 2019, tra i migliori nell'ambito delle maggiori banche europee, rimarca la banca. Le rettifiche di valore nette su crediti sono pari a 554 milioni di euro, rispetto ai 369 milioni del primo trimestre 2019 e ai 694 milioni del secondo trimestre 2018. Il costo del rischio del primo semestre 2019 annualizzato sceso a 47 centesimi di punto, rispetto ai 61 dell'intero 2018.