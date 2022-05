Intesa Sanpaolo: utile primo trimestre 2022 sopra le attese a 1,02 miliardi

Titta Ferraro 6 maggio 2022 - 13:24

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo Intesa Sanpaolo archivia il primo trimestre 2022 con un utile netto contabile di 1,02 miliardi, battendo le attese degli analisti che erano ferme a 821,4 milioni (consensus Bloomberg). L’utile netto del trimestre è pari a 1.670 milioni di euro escludendo 0,8 miliardi di euro di rettifiche di valore per Russia e Ucraina.I proventi operativi netti ammontano nel trimestre a 5,41 miliardi di euro (stima 4,98 miliardi di euro), con margine di interesse a 1,96 miliardi e commissioni nette a 2,29 miliardi. I costi operativi risultano in diminuzione del 3,2% rispetto al primo trimestre 2021. Il cost/income al 46,3% nel primo trimestre 2022, tra i migliori nell’ambito delle maggiori banche europee.Il costo del rischio del primo trimestre 2022 annualizzato a 60 centesimi di punto da 59 nell’esercizio 2021, a 18 se si esclude lo stanziamento per l’esposizione a Russia e Ucraina al netto di circa 0,3 miliardi di euro di rilascio dei circa 0,7 miliardi residui di rettifiche generiche effettuate nel 2020 per i futuri impatti di COVID-19 (da 25 nell’esercizio 2021 se si esclude lo stanziamento per accelerare la riduzione dei crediti deteriorati).