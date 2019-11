Intesa Sanpaolo: utile netto oltre muro del miliardo nel 3° trimestre, battute le attese

Titta Ferraro 5 novembre 2019 - 13:29

MILANO (Finanza.com)

Primi nove mesi 2019 in linea con gli obiettivi per il gruppo Intesa Sanpaolo. La banca guidata da Carlo Messina segna nel terzo trimestre un utile netto pari a 1.044 milioni di euro rispetto a 1.216 milioni nel secondo trimestre 2019 e agli 833 milioni del terzo trimestre 2018. Battuto il consensus Bloomberg che era fermo a 944 milioni. Considerando i primi 9 mesi dell'anno, l'utile è di 3.310 milioni, +9,9% rispetto a 3.012 milioni nei primi nove mesi 2018 e pari all’82% dell’utile netto di 4.050 milioni registrato nell’intero 2018. La banca ha come obiettivo quello di superare i profitti registrati lo scorso anno.Il risultato corrente lordo segna un aumento dell’8% rispetto ai primi nove mesi 2018; Il risultato della gestione operativa in crescita dello 0,9% rispetto ai primi nove mesi 2018; i costi operativi in diminuzione del 2,5% rispetto ai primi nove mesi 2018; Il cost/income è al 49,8% nei primi nove mesi 2019, tra i migliori nell’ambito delle maggiori banche europee.