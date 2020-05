Intesa Sanpaolo batte le attese: utile netto balza a 1,15 miliardi nel primo trimestre

Titta Ferraro 5 maggio 2020 - 13:06

MILANO (Finanza.com)

Profitti oltre la soglia del miliardo per Intesa Sanpaolo. L'utile netto del primo trimestre risulta pari a 1.151 milioni di euro, rispetto a 872 milioni del quarto trimestre 2019 e a 1.050 milioni del primo trimestre 2019. Gli utili risulterebbero pari a circa 1.360 milioni escludendo l’accantonamento di circa 300 milioni ante imposte per COVID-19 e a circa 2,3 miliardi pro-forma se - oltre a escludere questo accantonamento - si considerasse la plusvalenza netta di circa 900 milioni da Nexi (che consentirebbe di assorbire circa 1,2 miliardi di accantonamenti ante imposte), con un conseguente buffer pari a circa 1,5 miliardi ante imposte a fronte dei possibili impatti dell’epidemia da COVID-19 per l'intero esercizio.Il consensus degli analisti raccolto da Bloomberg vede l’utile netto trimestrale di Intesa Sanpaolo attestarsi a 751,4 milioni di euro.Il risultato della gestione operativa è in crescita del 26,8% rispetto al primo trimestre 2019; i proventi operativi netti in aumento dell’11,7% rispetto al primo trimestre 2019; i costi operativi in diminuzione del 2,7% rispetto al primo trimestre 2019.