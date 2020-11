Intesa Sanpaolo batte le attese con utile 3° trimestre oltre i 500 milioni

Titta Ferraro 4 novembre 2020 - 13:12

MILANO (Finanza.com)

Numeri solidi per Intesa Sanpaolo. La maggiore banca italiana ha riportato nel terzo trimestre 2020 un utile netto di 507 milioni di euro, superiore rispetTo ai 497,1 mln del consensus Bloomberg. Il dato esclude il goodwill negativo di 3.264 milioni generato dall’acquisizione di UBI Banca e l’apporto di UBI Banca di 39 milioni).I ricavi del trimestre ammontano a 4,08 mld, in questo caso sotto i 4,43 mld del consensus. Il margine di interesse netto risulta di 1,82 miliardi di euro (stima era 1,83 miliardi di euro); le commissioni nette (escludendo l’apporto di 272 milioni di UBI Banca)risultano invece di 1,86 miliardi di euro, mentre gli accantonamenti per perdite su prestiti ammontano a 853 milioni di euro, più bassi dei 992 milioni previsti dagli analisti.