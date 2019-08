Interpump: utile trimestrale sale a 46,9 mln, +8,6% per le vendite nette

Daniela La Cava 5 agosto 2019 - 11:32

MILANO (Finanza.com)

Trimestrale in crescita per Interpump. Il gruppo di Sant’Ilario d’Enza ha chiuso il secondo trimestre 2019 con le vendite nette che sono state pari a 359,6 milioni di euro, superiori dell’8,6% rispetto alle vendite dell’analogo periodo del 2018 (331,1 milioni). Il margine operativo lordo (Ebitda) è stato pari a 83,5 milioni (23,2% delle vendite) a fronte dei 77,2 milioni del secondo trimestre 2018, che rappresentava il 23,3% delle vendite, con una crescita dell’8,2%. Senza l’applicazione del principio contabile IFRS16, precisa la società in una nota, l’Ebitda del trimestre sarebbe risultato pari a 79,6 milioni. Il secondo trimestre ha visto l’utile netto consolidato di 46,9 milioni, con una crescita del 10% rispetto al secondo trimestre 2018."Anche nel secondo trimestre registriamo ulteriore crescita organica rispetto ai già fortissimi risultati dello scorso anno. In un contesto internazionale e industriale complesso come quello attuale, il nostro modello diversificato e flessibile si conferma solido", commenta il presidente di Interpump, Fulvio Montipò.A Piazza Affari Interpump è in accelerazione dopo i conti: ora il titolo avanza dello 0,64% a 25,16 euro.