Interpump: utile netto a 66,1 mln nel primo trimestre (+22,8% a/a)

Interpump ha annunciato i risultati del primo trimestre 2022 che vedono l'utile netto attestarsi a 66,1 milioni di euro, in crescita del 22,8% rispetto ai 53,8 milioni del corrispondente periodo dell’esercizio precedente. L’utile base per azione è quindi passato da euro 0,497 a 0,616. Nel trimestre le vendite nette sono state pari a 488,7 milioni, +30,1% rispetto ai 375,6 milioni del corrispondente periodo dell’esercizio precedente (+15,5% la crescita a parità di perimetro).“I risultati del I trimestre 2022 riconfermano la straordinaria capacità del Gruppo di mantenere solido l’indice di stabilità delle performance reddituali e di crescita. Pur in presenza di un quadro di assoluta difficoltà - situazione geopolitica, pandemia e inflazione con prezzi delle materie prime ed energia fuori controllo - riteniamo che anche il II trimestre confermerà prestazioni di eccellenza”, ha commentato il presidente del gruppo, Fulvio Montipò.A Piazza Affari il titolo Interpump sale di circa il 2,5% e viaggia in area 38 euro.