Innovatec: ricavi in forte crescita nel 2019, proposta di dividendo e rimborso anticipato green bond

simone borghi 27 marzo 2020 - 16:11

MILANO (Finanza.com)

Prosegue per il Gruppo Innovatec il trend positivo di redditività e cassa nel 2019, con volumi di ricavi in crescita a 46,1 milioni (+50%), Ebitda a 11,7 milioni (+3%) e utile netto a 5,1 milioni. La posizione finanziaria netta è positiva a 5 milioni (nel 2018 era negativa -1,7 milioni). Innovatec in risposta alla fiducia dimostrata dai propri azionisti proporrà alla prossima assemblea degli azionisti un dividendo massimo di 1,64 milioni di euro con esclusione di Sei Energia e Sunrt02 divenuti azionisti nel corso del 2020.In funzione della scelta operata da parte dell’emittente di rimborsare anticipatamente il green bond i bondholders potranno esercitare il diritto di conversione previsto dal regolamento, con emissione di massime 21,3 milioni di azioni che saranno anch’esse oggetto di accorpamento ed avranno diritto a percepire il dividendo deliberando.