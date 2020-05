Illimity: utile netto a 4,5 mln nel primo trimestre 2020

Daniela La Cava 12 maggio 2020 - 09:26

MILANO (Finanza.com)

Illimity ha archiviato i primi tre mesi del 2020 con un utile ante imposte di 7,2 milioni di euro, in crescita di circa 5 volte rispetto al trimestre precedente, e un utile netto di circa 4,5 milioni "nonostante abbia deciso di adottare un approccio prudente alle rettifiche su crediti innalzando le rettifiche collettive" alla luce dell'emergenza Covid-19.Gli attivi della banca guidata da Corrado Passera sono rimasti sostanzialmente stabili a 3,1 miliardi di euro rispetto al trimestre chiuso il 31 dicembre 2019, mentre i crediti verso la clientela si sono attestati a 1.662 milioni rispetto ai 1.638 milioni di fine 2019. Nel primo trimestre la liquidità è pari a circa 750 milioni di euro al 31 marzo 2020 tra cassa, posizione interbancaria netta e attività finanziarie prontamente liquidabili di alta qualità e altri titoli negoziabili. Quanto alla raccolta diretta da clientela retail e corporate della banca è ulteriormente cresciuta nel primo trimestre dell’anno, raggiungendo 1,7 miliardi (+7% rispetto al 31 dicembre 2019).Il Cet1 ratio è al 18,7%, in riduzione rispetto al dato di fine 2019 di 21,4% principalmente per effetto, si legge nella nota della società, del goodwill derivante dall’acquisizione di It Auction, consolidata dal 1 gennaio 2020, e per la riserva da valutazione negativa sui titoli Htcs per 11 milioni di euro dovuta alla volatilità del mercato.