Illimity: utile balza a 12,6 mln nel I trimestre, il 22 giugno nuovo piano strategico

Daniela La Cava 11 maggio 2021 - 07:56

MILANO (Finanza.com)

Illimity ha annunciato di avere chiuso il primo trimestre 2021 con un utile netto di 12,6 milioni di euro, miglior risultato trimestrale di sempre e valore di quasi tre volte superiore a quanto realizzato nel primo trimestre 2020 (4,5 milioni) e di circa il doppio rispetto a quanto riportato nel trimestre precedente (6,8 milioni). Al 31 marzo gli attivi totali sono risultati superiori a 4,3 miliardi, in crescita del 5% rispetto al trimestre precedente e del 41% rispetto ai 3 miliardi riportati il 31 marzo 2020. All’interno di questo aggregato, si legge nella nota, i crediti netti verso la clientela e investimenti al 31 marzo 2021 si sono attestati a 2,2 miliardi, in aumento del 34% rispetto al dato di 1,7 miliardi dello stesso periodo del 2020 e in lieve progressione (+1%) rispetto al trimestre precedente, malgrado cessioni di posizioni e operazioni di saldo e stralcio.Complessivamente, per il 2021 il management di Illimity prevede un'ulteriore crescita significativa degli utili della banca, nonostante i costi sostenuti per le nuove iniziative strategiche, che saranno presentate al mercato il 22 giugno prossimo in occasione dell’aggiornamento del piano strategico pluriennale del gruppo (2021-2025).