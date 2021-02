Illimity chiude il 2020 in utile per 31 mln, confermate prospettive crescita per il 2021

Valeria Panigada 11 febbraio 2021 - 08:26

MILANO (Finanza.com)

Nonostante il difficile contesto legato alla pandemia, illimity ha riportato 31,1 milioni di euro di utile netto per l'esercizio 2020, contro una perdita di 16,1 milioni di euro nel 2019). Il motore principale della crescita dei profitti nel corso dell’anno è stata la dinamica positiva dei crediti netti verso la clientela e investimenti, pari a 2,2 miliardi, in aumento del 35%. Alla crescita dei volumi hanno contribuito tutte le linee di business della banca. La raccolta diretta da clientela retail e corporate ha raggiunto circa 2,4 miliardi, in crescita del 44% rispetto all’anno precedente, con un contributo importante di tutti i canali di raccolta.Per il 2021 illimity prevede un'ulteriore crescita significativa dei profitti, nonostante i costi sostenuti per le nuove iniziative strategiche, che saranno presentate al mercato entro la prima metà dell’anno in occasione dell’aggiornamento del piano strategico pluriennale. "Per il 2021 continueremo a crescere insieme ai nostri clienti e ci aspettiamo una crescita significativa dei nostri risultati, nonostante i costi e gli investimenti per lo sviluppo di nuovi progetti e il completamento della costruzione della banca di nuovo paradigma che abbiamo promesso ai nostri investitori”, ha detto Corrado Passera, ceo di illimity.