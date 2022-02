Illimity chiude 2021 con utile raddoppiato a 65,6 mln. Passera: si apre nuova fase di crescita nel 2022

Valeria Panigada 11 febbraio 2022 - 08:15

MILANO

illimity centra le attese degli analisti e raggiunge la guidance sui profitti, consegnando un risultato netto di 65,6 milioni di euro per l’anno 2021, valore più che raddoppiato rispetto al 2020 (31,1 milioni di euro). L’utile netto del quarto trimestre 2021 si attesta a 19,4 milioni, contro i 18,8 milioni nel terzo trimestre 2021 (+3% t/t) e i 6,8 milioni di euro del quarto trimestre 2020 (+187%).Oggi la banca presenterà ufficialmente al mercato b-ilty, piattaforma digitale di servizi finanziari e credito per far crescere le Pmi. Mentre nelle prossime settimane, illimity lancerà anche la società proptech dedicata al mercato immobiliare.“Chiudiamo il 2021 con grande soddisfazione e apriamo il 2022 con grande fiducia - ha commentato Corrado Passera, CEO e Fondatore di illimity - Con il 2022 si apre una nuova fase di ulteriore crescita per illimity. (...) I risultati e il lavoro fatto fino ad oggi ci rendono fiduciosi che gli obiettivi di crescita e redditività delpiano strategico 2021-25 (>240 milioni di euro di utile netto) sono assolutamente alla nostra portata".