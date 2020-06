Iervolino Entertainment prosegue la crescita nel primo trimestre 2020

simone borghi 15 giugno 2020 - 13:02

MILANO (Finanza.com)

La diffusione della Pandemia COVID-19 non ha avuto impatti rilevanti sulle produzioni del Gruppo, destinate prevalentemente a piattaforme streaming. Lo si legge nella nota di Iervolino Entertainment (IE), il cui cda ha approvato i risultati consolidati del primo trimestre 2020. I dati si confermano in crescita ed evidenziano ricavi pari a 23,814 milioni (3,056 milioni nel primo trimestre 2019) ed un Ebit di 5.632 milioni (451 mila nel primo trimestre 2019).Per quanto riguarda il futuro, alla luce dei riscontri positivi sulla modalità e capacità operativa in smart-working, il piano di produzione in essere, le consegne previste ed i recenti finanziamenti ottenuti a supporto, confermano per il 2020 l’aspettativa di una importante crescita dei ricavi con la relativa coerente redditività. Successivamente alla chiusura contabile si rileva che il Gruppo ha continuato le assunzioni di personale in linea con i piani di produzione.Si evidenzia, inoltre, il recente Memorandum of Understanding firmato con la Repubblica di Serbia per la produzione di contenuti web in formato short content attraverso la neocostituita società totalmente controllata di diritto serbo Iervolino Studios d.o.o. Ciò ha l’obiettivo di creare una significativa capacità produttiva di serie animate short content e diminuire le attività attualmente realizzate in outsourcing, internalizzando ampiamente il processo produttivo tra le società italiane e quella serba ed efficientando le sinergie del gruppo. Il management ripone grandi aspettative in questo progetto strategico.