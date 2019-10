Iervolino Entertainment corre a Piazza Affari dopo conti primi 9 mesi

Daniela La Cava 16 ottobre 2019 - 10:35

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Iervolino Entertainment – società attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi per il mercato internazionale – ha esaminato e approvato i risultati consuntivi relativi al periodo di nove mesi al 30 settembre 2019. "I dati confermano la crescita del terzo trimestre - si legge in una nota della società - ed evidenziano ricavi pari a 47,742 milioni di euro e un Ebit di 14,213 milioni". Alla luce di questi risultati, la società conferma i target previsti per l'intero 2019.Iervolino Entertainment precisa che "i dati consuntivi del presente comunicato sono poco comparabili con i dati rilevati al 30 settembre 2018, in quanto la maggior parte delle consegne dello scorso anno è stata realizzata nel quarto trimestre. Si segnala, inoltre, che tali dati non sono stati oggetto di revisione contabile".Il titolo Iervolino Entertainment, quotato sull'Aim Italia, è in asta di volatilità dopo aver segnato un ultimo prezzo di 3,76 euro, in crescita del 12,24%.