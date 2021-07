Goldman Sachs: trimestrale supera attese, dividendo trimestrale sale a 2$

Redazione Finanza 13 luglio 2021 - 14:12

MILANO (Finanza.com)

Dopo JP Morgan an he Goldman Sachs alza il velo sui conti del secondo trimestre 2021, archiviato con ricavi e profitti migliori delle attese. Nel dettaglio, l'utile netto è salito a quota 5,35 miliardi di dollari, ossia 15,02 dollari ad azione, contro i 197 milioni, ossia 53 centesimi ad azione, di un anno fa. Il consensus FactSet indicava un utile per azione (Eps) di 10,25 dollari. Nel trimestre in esame i ricavi sono saliti del quasi il 16% a 15,39 miliardi, ben oltre il consensus fermo a 12,31 miliardi, ma hanno evidenziato una flessione di circa il 13% rispetto ai primi tre mesi del 2021.Goldman ha inoltre fatto sapere di avere rivisto al rialzo il dividendo trimestrale, portandolo a 2 dollari ad azione contro ai precedenti 1,25 dollari ad azione, con la nuova cedola in pagamento il prossimo 29 settembre.Nel pre-mercato il titolo della banca Usa mostra solo un modesto rialzo dello 0,4% a quota 382 dollari.