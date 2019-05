Gima TT: andamento positivo di ricavi, margini e utili nel 1° trimestre

simone borghi 15 maggio 2019 - 12:17

MILANO (Finanza.com)

Andamento positivo di ricavi, utili e ordini per Gima TT nei primi tre mesi del 2019. I ricavi si attestano a 19,7 milioni di euro (41,3 milioni al 31 marzo 2018) e l’ebitda è risultato pari a 5,4 milioni (14,1 milioni al 31 marzo 2018), valore che include un effetto positivo pari a 0,2 milioni di euro derivante dall’applicazione del nuovo principio contabile IFRS 16 Leases. L’ebit ammonta a 4,9 milioni (13,9 milioni al 31 marzo 2018) e l’utile prima delle imposte a 4,9 milioni (13,9 milioni al 31 marzo 2018).Nel primo trimestre del 2019 i nuovi ordini acquisiti ammontano a 18,7 milioni, rispetto ai 43,3 milioni nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente. Il portafoglio ordini al 31 marzo 2019 ammonta a 52,5 milioni (112,4 milioni al 31 marzo 2018).La posizione finanziaria netta di Gima TT al 31 marzo 2019 è positiva per 7,8 milioni (25,3 milioni al 31 marzo 2018). Tale valore include anche l’effetto negativo, per un importo pari a -4,4 milioni, derivante dall’applicazione del nuovo principio contabile IFRS 16 Leases.Gima TT ha inoltre fornito le previsioni per l'esercizio 2019. Se le condizioni attuali troveranno conferma nei prossimi mesi, i ricavi stimati per fine anno saranno pari a circa 110 milioni di euro e l’ebitda intorno a 40 milioni.Sergio Marzo, Presidente di Gima TT, ha dichiarato: “I primi tre mesi del 2019 evidenziano un andamento positivo dei ricavi, dei margini e degli utili, anche se in calo rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente. Il mercato di riferimento da alcuni mesi garantisce minore visibilità legata al rallentamento della penetrazione dei prodotti di nuova generazione da parte dei nostri clienti. La previsione per l’anno in corso tiene conto di questo, ma non modifica la nostra fiducia nelle prospettive di crescita della Società in un settore altamente profittevole e dalle grandi ed immutate potenzialità di crescita nel medio termine. Fiducia ulteriormente confermata dalla recente autorizzazione che Philip Morris ha ottenuto dalla FDA Americana relativa alla vendita di Iqos negli Stati Uniti, che rappresentano un mercato dimensionalmente importante ed una grande opportunità per la Società. L’attività legata allo sviluppo di nuovi mercati iniziata nel corso dell’esercizio precedente, per ricercare altre opportunità di business che permettano di diversificare il portafoglio riducendo la dipendenza dal solo mercato del tabacco, ha dato esito positivo e presto la Società entrerà in un nuovo settore, grazie alla propria tecnologia e alla straordinaria capacità di innovazione nel settore delle macchine automatiche”.