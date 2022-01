Gibus sale di quasi il 2% in Borsa, record storico con ricavi 2021 a 72,7 mln

Redazione Finanza 14 gennaio 2022 - 14:07

Scambi in rialzo per Gibus a Piazza Affari, dove mostra un rialzo quasi il 2%. Il consiglio di amministrazione del brand italiano del settore outdoor design di alta gamma ha esaminato e approvato i ricavi gestionali consolidati al 31 dicembre 2021, non soggetti a revisione contabile. In particolare, i ricavi sono stati pari a 72,7 milioni di euro, +61,4% rispetto a 45,1 milioni al 31 dicembre 2020; con il segmento lusso high end che ha registrato ricavi pari a 32,4 milioni (+65,2%).