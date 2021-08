Generali: utile semestrale quasi raddoppiato, +10,4% per risultato operativo

Daniela La Cava 3 agosto 2021 - 08:30

MILANO (Finanza.com)

Generali conferma la forte redditività del gruppo, con premi, risultato operativo e utile in aumento. Nel dettaglio, il gruppo assicurativo di Trieste ha chiuso il primo semestre del 2021 con un risultato operativo pari a 3 miliardi di euro (+10,4%), grazie allo sviluppo positivo dei segmenti Vita, Asset Management e Holding e altre attività, mentre l'utile netto è quasi raddoppiato attestandosi a 1,54 miliardi contro i 774 milioni dell'anno scorso. Il consensus Bloomberg indicava un utile netto di 1,42 miliardi e un risultato operativo di 2,92 miliardi. Al 30 giugno i premi lordi sono saliti del 5,5% a 38 miliardi, grazie agli andamenti positivi nei segmenti Vita (+5,8%) e Danni (+4,9%). Con il Combined Ratio sostanzialmente stabile a 89,7% (+0,2 p.p.) e il Solvency Ratio che si conferma estremamente solido a 231% contro il 224% dell'esercizio 2020).Il gruppo - si legge nella nota - è pienamente in linea con gli obiettivi dell'anno e per completare con successo il piano strategico “Generali 2021”.