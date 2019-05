Generali: utile sale a 744 mln (+28,1%) grazie a dismissioni, battute attese

Daniela La Cava 16 maggio 2019 - 08:09

MILANO (Finanza.com)

Utile trimestrale in crescita e migliore delle attese per Generali. Nei primi tre mesi del 2019 il gruppo assicurativo di Trieste ha registrato un utile netto di gruppo pari a 744 milioni di euro, in aumento del 28,1% “riflettendo anche il risultato delle dismissioni”. Il risultato è anche superiore alle aspettative del mercato, e in particolare al consensus Bloomberg che indicava profitti trimestrali per 677 milioni. L’utile netto normalizzato è, invece, salito a 616 milioni (+6%), in linea con gli obiettivi del nuovo piano strategico. In rialzo anche il risultato operativo che ha mostrato un +6,9% a 1,3 miliardi, grazie al contributo di tutti i segmenti di attività del gruppo.I premi lordi complessivi hanno invece raggiunto quota 18,9 miliardi, in aumento del 6,6% grazie allo sviluppo di entrambi i segmenti. In particolare, ha precisato Generali in una nota, il Danni (+3,1%) ha evidenziato una crescita in tutti i principali paesi di operatività del gruppo.