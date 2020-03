Generali: utile operativo record a 5,2 mld, dividendo in salita a 0,96 euro

Daniela La Cava 13 marzo 2020 - 08:50

MILANO (Finanza.com)

Generali ha annunciato i risultati finanziari per il 2019 che vedono un risultato operativo record a 5,2 miliardi (+6,9%) "grazie al contributo di tutti i segmenti di business" e utile in decisa crescita a 2,7 miliardi (+15,7%). L’utile netto normalizzato del gruppo assicurativo di Trieste ammonta a 2,2 miliardi. Escludendo l’onere one-off di 188 milioni dell’operazione di liability management relativa al riacquisto di titoli subordinati, si legge nel comunicato, l’utile netto normalizzato è di 2,4 miliardi (+6,6%). Proposto un dividendo per azione pari a 0,96 euro, in crescita del 6,7% rispetto alla cedola di 0,90 dell'esercizio 2018.Generali ha fatto sapere di avere registrato una raccolta netta Vita di 13,6 miliardi (+19,6%), mentre nel Danni i premi lordi raggiungono i 21,5 miliardi (+3,9%). Quanto al Combined Ratio si attesta al 92,6% (in flessione di 0,4 punti percentuale) e il Solvency Ratio è al 224% (dal 217% di fine 2018).Per quanto riguarda l'outlook, nella nota odierna il gruppo assicurativo scrive: "in un contesto di maggiore incertezza e volatilità̀ legato all’ulteriore diffusione del Covid-19, sui cui impatti di medio termine al momento non è possibile effettuare una stima ragionevole, il nostro focus rimane l’esecuzione disciplinata della strategia. Grazie ai risultati raggiunti nel 2019 e facendo leva sulle iniziative intraprese, conferma gli obiettivi del piano strategico ‘Generali 2021’, con una crescita degli utili per azione tra il 6% e l’8%, un RoE medio superiore all’11,5% e un dividend pay-out ratio10 tra il 55% e il 65%".