Generali: nei primi 9 mesi utile +17% a 2,16 miliardi, anche grazie a dismissioni

Generali ha riportato nei primi nove mesi dell'anno un risultato operativo pari a 3,93 miliardi di euro, in aumento del 9% grazie al positivo contributo di tutti i segmenti di operatività. L'utile netto è salito del 16,6% a 2,16 miliardi. La crescita, spiega la compagnia assicurativa, è dettata anche dal minor impatto della fiscalità e dalle dismissioni in Germania e Belgio. Escluse queste poste straordinarie, l'utile netto si è attestato a 1,87 miliardi, evidenziando un progresso del 6,2%.“Generali ha conseguito ottimi risultati nei primi nove mesi dell’anno, grazie alla crescita di tutte le linee di business", ha commentato il Group CFO di Generali, Cristiano Borean. I premi lordi sono cresciuti del 3,2% rispetto allo scorso anno, attestandosi a 51,38 miliardi. Si è confermata su buoni livelli la raccolta netta del segmento Vita, superando i 10 miliardi. In aumento anche i premi del segmento Danni (+4,3%).