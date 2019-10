Gedi: giù di oltre l'8% dopo conti 9 mesi

Daniela La Cava 21 ottobre 2019 - 17:04

MILANO (Finanza.com)

Profondo rosso per Gedi Gruppo Editoriale a Piazza Affari, con il titolo (ora in asta di volatilità) che è arrivato a perdere circa l'8 per cento. Nel pomeriggio la società ha alzato il velo sui risultati dei primi nove mesi che vedono i ricavi consolidati scendere del 6% a 441,5 milioni di euro e la perdita in peggioramento a quota 18,3 milioni contro il risultato negativo di 17,3 milioni di un anno prima "recependo - si legge in una nota - gli effetti della cessione di Persidera (-16,9 milioni) e oneri per ristrutturazioni con impatto sul risultato netto pari a 3,7 milioni". La società precisa che al netto di tali effetti il risultato netto consolidato è positivo per 2,2 milioni.