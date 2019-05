Gamenet: trimestre in crescita grazie al contributo di GoldBet, rivista al rialzo guidance 2019

simone borghi 15 maggio 2019 - 14:50

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo Gamenet, operante nel settore dei giochi, ha archiviato il primo trimestre con ricavi totali in incremento del 19,6% a 178,1 milioni rispetto al pari periodo dello scorso anno. L'incremento è sostanzialmente attribuibile alla crescita del segmento Betting and Online (oltre 100%) che ha assunto rilevanza particolarmente significativa a seguito dell’acquisizione di GoldBet, consolidata da ottobre 2018.La raccolta complessiva del primo trimestre 2019 supera 2,4 miliardi, +36,4% rispetto ai primi tre mesi 2018 e +7,4% su base pro forma. L’ebitda di gruppo è pari a euro 38,3 milioni, in crescita del 66,8% (+4,6% su base pro forma) grazie al contributo del consolidamento di GoldBet da ottobre 2018, oltre che all’eccellente performance del base business. Il risultato netto esprime un utile pari a 6 milioni, verso un utile rilevato nello stesso periodo dell’anno precedente pari a 1,6 milioni.L’indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2019 ammonta a 426,5 milioni (debito netto di 391,8 milioni al netto dell’impatto IFRS 16), a fronte di liquidità netta di 168,7 milioni al 31 marzo 2018. L’incremento rispetto allo stesso periodo del 2018, è principalmente riconducibile all’acquisizione di GoldBet completata nel mese di ottobre 2018. Il rapporto tra Posizione finanziaria netta/PF LTM EBITDA, si attesta a 2,9x rispetto a 1,9x dello scorso anno; 2,7x al netto dell’impatto IFRS 16 (invariato rispetto a dicembre 2018).Il gruppo Gamenet ha infine rivisto al rialzo la guidance 2019 a 142-152 milioni di ebitda, da 137-142 milioni (135-145 milioni pre IFRS 16, da 130-135 milioni).