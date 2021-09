Fope: ricavi e margini in crescita nel I semestre

simone borghi 23 settembre 2021 - 15:24

MILANO (Finanza.com)

Fope ha chiuso il primo semestre 2021 con ricavi netti pari a 14,6 milioni, +44% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e sostanzialmente in linea con i livelli pre Covid-19 del primo semestre 2019. L’incremento del fatturato è attribuibile alla crescita dei volumi di vendita registrata sui mercati esteri, i quali nel primo semestre 2021 rappresentano il 90% del fatturato totale, una percentuale più alta rispetto ai precedenti anni in quanto condizionata dai risultati del mercato italiano nel quale i concessionari hanno registrato vendite significativamente ridotte per la mancanza degli acquisti effettuati dai turisti stranieri.L’Ebitda è pari a 2,4 milioni, in forte crescita rispetto a 0,7 milioni nel primo semestre 2020 e sostanzialmente comparabile rispetto a 3,2 milioni nel primo semestre 2019.L’utile netto è pari a 1 milione, in significativo miglioramento rispetto a -0,10 milioni nel primo semestre 2020 (1,9 milioni nel primo semestre 2019).Sulla base dei dati previsionali elaborati per l’esercizio 2021 Fope stima una crescita del volume delle vendite e un risultato economico positivo.