Finlogic: ricavi quasi a quota 43 mln nel 2020 (+30%)

simone borghi 25 gennaio 2021 - 13:20

MILANO (Finanza.com)

Finlogic ha chiuso l’esercizio 2020 con ricavi pari a 42,8 milioni di euro e registrano un incremento pari al +30% rispetto al 31 dicembre 2019 (32,9 milioni). L’analisi dei ricavi per linee di prodotto evidenzia che l’incremento è principalmente attribuibile alla positiva performance della divisione “Etichette”, core business del Gruppo, che registra una significativa crescita del +42% grazie anche al contributo dato da Staf, società acquisita a gennaio 2020.Dino Natale, Presidente e Amministratore Delegato di Finlogic: “Chiudere il 2020 con questi risultati ci rende particolarmente soddisfatti e conferma la bontà del nostro percorso di crescita e sviluppo, che ha interessato tutte le divisioni di prodotto. Abbiamo dimostrato di avere un modello di business resiliente in un anno sfidante come quello trascorso. Abbiamo ottimizzato al meglio i nostri processi per consolidare la nostra leadership di riferimento sul mercato a copertura dell’intera catena dei prodotti per l’identificazione automatica e dei sistemi di etichettatura”.