Finlogic: conti in forte crescita nel 2020, proposto dividendo di €0,204

simone borghi 29 marzo 2021 - 15:01

MILANO (Finanza.com)

Finlogic ha chiuso l'esercizio 2020 con ricavi pari a 43,4 milioni di Euro e registrano un incremento pari al +32% rispetto al 31 dicembre 2019. Il principale mercato di riferimento del Gruppo è quello italiano, che ha generato il 93% del fatturato, mentre i principali mercati europei sono la Francia, la Spagna, la Svizzera e la Germania.L’EBITDA è pari a 6,6 milioni e registra una crescita del +40% rispetto al 2019 grazie alle efficienze produttive che hanno comportato minori consumi di materie prime e risparmio su altri costi diretti di produzione.L’EBIT, pari a 3,9 milioni, segna una crescita del +21% rispetto al 2019.L’utile di periodo, pari a 2,8 milioni, aumenta del 27% rispetto allo scorso anno.La Posizione Finanziaria Netta è positiva per 2,9 milioni rispetto a -1,6 milioni al 31 dicembre 2019.Proposto un dividendo di 0,204259 euro per azione (58% payout ratio; 3,35% yield).Riguardo al futuro, il Gruppo mirerà a concretizzare ulteriori operazioni di M&A sviluppando il percorso di crescita avviato da diversi anni. Continuerà la spinta ad attività di cross ed up selling sui rispettivi portafogli clienti di tutte le società del Gruppo, anche con il rafforzamento delle attività di marketing.