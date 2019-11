Fineco: utile trimestrale sale a 60,8 mln, +8,1% per i ricavi

Daniela La Cava 5 novembre 2019 - 12:56

MILANO (Finanza.com)

Risultati trimestrali in crescita per FinecoBank. Il gruppo guidato da Allesandro Foti ha annunciato di avere chiuso il terzo trimestre dell'anno con un utile netto pari a 60,8 milioni di euro, in aumento del 13,3% su base annua, con i ricavi che sono aumentati dell'8,1% a 165,4 milioni. I dati sono superiori al consensus Bloomberg che indicava utili per 59,9 milioni e un giro d'affari di 165,5 milioni.Tornando ai conti del penultimo trimestre dell'anno, il margine di interesse si è attestato a 69,8 milioni, in lieve flessione rispetto al trimestre precedente principalmente per il calo dei tassi base e stabile rispetto allo stesso trimestre del 2018, mentre le commissioni nette sono salite a 84,3 milioni (+15,9% a/a) "principalmente grazie al contributo dell’area investing e brokerage", spiega la società.A Piazza Affari il titolo Fineco cede lo 0,28% a 10,65 euro, nonostante i risultati trimestrali in crescita.