Fineco: ricavi 2020 balzano a 775,8 mln, +19,2% a/a per l'utile

Redazione Finanza 9 febbraio 2021 - 14:26

MILANO (Finanza.com)

Fineco ha annunciato di avere chiuso il 2020 con ricavi pari a 775,8 milioni di euro, con una crescita del 17,9% su base annua trainati principalmente dal brokerage (+72,9% a/a), grazie all’effetto combinato - spiega la società - della rivisitazione dell’offerta, dell’allargamento della base di clienti, dell’ampiamento della quota di mercato di Fineco e della volatilità di mercato, e dall’area Investing (+7,1% a/a), grazie al contributo di Fineco Asset Management e alla crescita del risparmio gestito. L'utile netto è salito del 19,2% a 324,5 milioni, nonostante il maggiore contributo legato agli oneri sistemici. Nel periodo in esame i costi operativi di Fineco si sono attestati a 269,6 milioni, mostrando una crescita dell'8% rispetto al 2019 (+4,4% a/a) principalmente per l’avvio della campagna marketing sostenuta nel Regno Unito (7,2 milioni)."Il 2020 ha rappresentato un anno di crescita impetuosa per Fineco, dimostrando l'efficacia del suo modello di business diversificato e al tempo stesso la grande capacità di attrazione in un contesto che ha visto i clienti sempre più alla ricerca di soluzioni di qualità", ha sottolineato Alessandro Foti, amministratore delegato e direttore generale di FinecoBank, commentando i risultati finanziari per il 2020. E ha aggiunto: "la risposta positiva alle iniziative sviluppate in collaborazione con i nostri consulenti finanziari per investire la liquidità ha sostenuto la crescita dell'area investing; a queste si è accompagnato inoltre il forte sviluppo dei clienti interessati a interagire con i mercati attraverso le nostre piattaforme. Il Dna digitale di Fineco ha contribuito a mantenere sostenibile questa svolta, rappresentando la base per un'ulteriore espansione della piattaforma tramite nuovi progetti, e supportando la spinta verso il raggiungimento di obiettivi ESG ancora più ambiziosi".